شكرا لقرائتكم خبر عن مختص في أنظمة العمل: هذا هو المقصود بالفصل «التعسفي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المتخصص في أنظمة العمل نواف العايد، أنه لا يوجد في نظام العمل ما يسمى بالفصل التعسفي.

وأكد في لقاء مع برنامج” ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن تعرض بعض الموظفين للفصل يكون بناءاً على سبب معين، موضحاً أن هناك أسباب مشروعة أو غير مشروعة.

وأضاف أن لكلا منهما أحكام وقوانين تحكمهما، لافتاً أن المقصود بالفصل التعسفي هو إنهاء خدمة موظف دون وجود سبب مقنع، ولا يوجد نص في قانون العمل يسمح لصاحب العمل بالفصل التعسفى.