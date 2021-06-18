شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية أمريكا وليبيا يشددان على أهمية إجراء الانتخابات 24 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ونظيرها الأمريكى أنطونى بلينكن على أهمية إجراء الآنتخابات الوطنية فى 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك فى مكالمة هاتفية بين المنقوش وبلينكن حسب ما نقلته وزارة الخارجية الأمريكية، حيث أكدا الحاجة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع فى 23 أكتوبر الماضى بما فى ذلك الآنسحاب ألفورى لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكية أنطونى بلينكن إن الولايات المتحدة ملتزمة بزيادة المشاركة الدبلوماسية لتعزيز الجهود الدولية لدعم التقدم فى ليبيا وفق تعبيره.