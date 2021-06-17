شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحرس الوطني تعلن أسماء المرشحين على وظائفها وتدعوهم لاستكمال الإجراءات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت وزارة الحرس الوطني المتقدمين على وظائف التشغيل والصيانة بوزارة الحرس الوطني والمعلن عنها بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٩ هـ لاستكمال إجراءات الكشف الطبي.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تسهيلاً على المرشحين سيتاح إجراء الكشف الطبي في إحدى مستشفيات الحرس الوطني في المدن التالية ( الرياض – جدة – الدمام ) عن طريق تواصلهم لإختيار المدينة المراد الكشف فيها على الرقم (٠١١٢٥٢٥٣٠٠) تحويلة (٢٣٤١٥) – (۲۳۳۷۹) أو عبر البريد الإلكتروني​ ‏( [email protected] ) وذلك خلال (۳) أيام من تاريخ الإعلان.

وتابعت وزارة الحرس الوطني أنه يمكن الاطلاع على أسماء المرشحين من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).