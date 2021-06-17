شكرا لقرائتكم خبر عن «قياس» يعلن نتائج اختبار التحصيل الدراسي للفترة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للقياس “قياس”، مساء اليوم الخميس، عن إتاحة نتائج اختبار التحصيل الدراسي “للفترة الأولى”، لهذا العام ١٤٤٢هـ.

وأوضح المركز الوطني للقياس، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: أنه يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال حساب المستفيد عبر الرابط التالي (اضغط هنا)، وتطبيق توكلنا.

وأضاف قياس “أنه سيتم إرسال النتائج عبر البريد الإلكتروني المسجل في النظام.. مع تمنياتنا لجميع أبنائنا وبناتنا الطلبة بالتوفيق”.