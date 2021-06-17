السعودية ترفع جاهزية السلامة لقاصدى الحرمين الشريفين

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مع قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامى، وضع خطة عمل مشتركة مطورة لتحقيق أعلى معايير سلامة قاصدى الحرمين الشريفين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، أن الخطة تهدف لرفع جاهزية السلامة في المسجد الحرام، بما يتوافق مع القيام بكل ما من شأنه تحقيق السلامة والراحة؛ لزوار وحجاج بيت الله الحرام.

وأشاد الشيخ السديس بالتعاون القائم بين مختلف الجهات العاملة على خدمة قاصدي المسجد الحرام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن العمل مستمر بروح الفريق الواحد بما يصبُّ في صالح تطوير الخدمات في الحرمين الشريفين.