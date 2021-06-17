الحبس المؤقت لوزير الموارد المائية الجزائرى السابق بتهمة الفساد

القاهرة - سامية سيد - قرر قاضي التحقيق الخاص بمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية بمحكمة "سيدى أمحمد" بالجزائر العاصمة اليوم الخميس إيداع وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقى قيد الحبس المؤقت على ذمة اتهامه في قضايا فساد.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية مساء اليوم أن أرزقي متهم في قضايا فساد تخص فترة توليه منصب مدير عام الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات بين عامي 2015 – 2020.



وشغل أرزقي منصب وزير الموارد المائية منذ 28 ديسمبر 2019 حتى 21 فبراير 2021، حيث خلفه الوزير الحالي كمال ميهوبي.