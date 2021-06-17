شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام الأردنى: مصر عنوان السلام.. والإعلام العربى ارتقى للمستوى المطلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال صخر دودين وزير الدولة لشئون الإعلام الأردني، إن مصر دائما هي عنوان المحبة والسلام ، موضحا أن الاجتماع الوزاري لوزراء الإعلام العرب مهم للغاية خاصة أننا كعرب جعلنا جائحة كورونا نبتعد قليلا عن بعضنا البعض، ولكن الاجتماع دائما يخرج بنتائج طيبة.

وأضاف وزير الدولة لشئون الإعلام الأردني، في حوار مع قناة إكسترا نيوز، أن المباحثات بين وزراء الإعلام العرب كانت معمقة على مستوى عالى من الرقى في الطرح ، وعملنا على تذليل العقوبات التي تواجه العمل الإعلامى العربى في ظل الظروف الراهنة وإيجاد حلول لها.

ولفت وزير الدولة لشئون الإعلام الأردني، إلى أن الإعلام العربى ارتقى للمستوى المطلوب في تغطية الأحداث الأخيرة في فلسطين ، متابعا: قدمنا مقترحا لتعريف معنى خطاب الكراهية بالنسبة للأمة العربية.

وأشار وزير الدولة لشئون الإعلام الأردني، إلى أن القضية الفلسطينية تجمع كافة الدول العربية وهى قضيتنا الأولى، مشيرا إلى أنه لا يمكن بناء استراتيجية ثابتة للإعلام على المدى الطويل لتغير الأدوات .