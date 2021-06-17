الرئيس الجزائرى يقيل والى ولاية بشار بسبب التقصير فى أداء مهامه

القاهرة - سامية سيد - قرر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، إقالة محمد بلكاتب والي ولاية بشار (جنوب غرب) بسبب التقصير في أداء مهام عمله.

وذكر بيان لوزارة الداخلية الجزائرية اليوم، أنه "بعد موافقة السيد رئيس الجمهورية، تم اليوم الخميس إنهاء مهام السيد محمد بلكاتب بصفته واليًا لولاية بشار، وذلك للتقصير والإخلال المسجلين في أداء مهامه"، وتولى بلكاتب منصبه في 31 أغسطس 2020، ضمن حركة لتعيين عدد من الولاة الجدد للولايات الجزائرية.



يذكرأن، أعلنت سلطة الانتخابات الجزائرية عن فوز "حزب جبهة التحرير الوطني" بـ105 مقاعد في البرلمان بعد إجراء الانتخابات التشريعية، وفازت القوائم المستقلة بـ78 مقعدا، فيما حل حزب "حركة مجتمع السلم" ثالثا بعد أن حصد 64 مقعدا.