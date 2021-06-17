شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. جريان للسيول في محافظة ميسان بمنطقة مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، مقطع فيديو يظهر جريان السيول في محافظة ميسان جنوب الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

ويوضح المقطع جريان السيول بوادي(معر ) في قريه الحمهبمحافظة ميسان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة).

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ( الشرقية ، الرياض ، الحدود الشمالية ، مكة المكرمة المدينة المنور ).