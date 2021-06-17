الكويت تسمح بدخول الأجانب المطعمين ضد كورونا.. لكن بشرط

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا ضمن مجموعة من القرارات أصدرها مجلس الوزراء الكويتي ونقلتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

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واشترط مجلس الوزراء أن يكون اللقاح الذي حصل عليه الأجانب، حاصلا على موافقة الكويت.

وسوف يتعين على الأجانب إجراء فحص (بي.سي.آر) قبل السفر للكويت، وإجراء آخر خلال سبعة أيام من العزل المنزلي بعد الوصول.

وقال المجلس إن المواطنين الذين تلقوا جرعتي اللقاح هم فقط من يحق لهم مغادرة البلاد اعتبار من الأول من أغسطس/ آب.

وذكرت الحكومة أنه اعتبارا من 27 يونيو/ حزيران سيسمح فقط لمن تلقوا اللقاحات بدخول المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية وصالونات التجميل والمناطق التجارية الكبيرة.

وبدأت دول خليجية منها البحرين والإمارات والسعودية في اشتراط تقديم إثبات بتلقي اللقاح لدخول الأماكن العامة ومنها أماكن العمل والمراكز التجارية والترفيهية.