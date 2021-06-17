شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة طفلة .. مستشفى خاص يواصل نشاطه رغم إيقاف سجله التجاري بالرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

واصل مستشفى خاص بالرياض استقبال المراجعين وإجراء العمليات، رغم صدور حكم قضائي بإيقاف سجله التجاري بعد واقعة وفاة طفلة بسبب خطأ طبي تسبب فيه أحد الأطباء في المستشفى.

وأوضحت “الإخبارية”، في تقرير لها أن المستشفى تسبب في وفاة طفلة نتيجة إهمال طبي من أحد الأطباء الذي اتضح أنه يعمل بشكل غير نظامي، حيث تضمن الحكم أيضاً أن يدفع المستشفى الدية لوالد الطفلة.

يذكر أن الطبيب الذي تسبب في وفاة الطفلة، هو من جنسية عربية، فيما رفض المستشفى خلال مداولات الجلسات القضائية رفض الاعتراف بانتماء الطبيب إليه.

ورغم ذلك إلا أن التقارير والكادر الطبي الذي استدعاه القاضي أكد أن الطبيب يعمل بشكل مباشر في المستشفى وهو من تسبب في إهمال هذه الحالة ووفاة الطفلة، ولكن يظل المستشفى رغم إيقاف السجل التجاري وهذه الأحكام القضائية يعمل ويفتح أبوابه.