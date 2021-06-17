شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الليبي يؤكد لنظيره الإيطالى على إجراء الانتخابات فى موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، لنظيره الإيطالي، إجراء الانتخابات فى موعدها، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل منذ قليل.

ويذكر أن تعيين حكومة الوحدة الوطنية في مارس لقي قبولا لدى الطرفين الرئيسيين في الأزمة الليبية، في خطوة تعتبر أفضل أمل للسلام منذ سنوات، رغم استمرار العديد من العقبات الكبيرة.

ولدى حكومة الوحدة الوطنية تفويض لتوحيد مؤسسات الدولة التي قسمتها سنوات من الحرب، ولتحسين الخدمات الحكومية والتجهيز لإجراء انتخابات وطنية في ديسمبر القادم.