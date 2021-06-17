رئيس الحكومة العراقية يعلن الانتهاء من التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى، اليوم الخميس، أن الحكومة العراقية أنهت جميع التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء - في بيان له - "أن الكاظمي، استقبل سفراء الاتحاد الأوروبى فى العراق، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات العراقية الأوروبية وسبل تطويرها، والتأكيد على أهمية الدعم الأوروبي للعراق في حربه ضد الإرهاب وفي مجال مراقبة الانتخابات، وتجديد الدعم الأوروبي لقرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 2576، الداعم للإسهام الدولي في مراقبة الانتخابات العراقية".



وأكد الكاظمي، تهيئة الحكومة لكل مستلزمات إجراء الانتخابات المبكّرة في موعدها، في 10 أكتوبر المقبل، وتوفير الظروف الملائمة لضمان أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي.



من جانبه، أعرب السفراء عن دعم دول الاتحاد الأوروبي لتوجهات الحكومة العراقية الرامية إلى فرض سيادة القانون والإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن اهتمامها المتزايد بتنمية الفرص الاستثمارية التي ستثمر عن توفير المزيد من فرص العمل.



وأبدوا ثقتهم بقدرة الحكومة على تلبية مطالب المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في حياة كريمة والإيفاء بمعايير حقوق الإنسان، مؤكدين استعداد الاتحاد الأوروبي ودوله لتقديم الدعم الذي يحتاجه العراق لتنظيم الانتخابات المبكرة، وفق الأولويات التي تحددها الحكومة العراقية، بالشكل الذي يعزز المشاركة الواسعة، ويحترم السيادة العراقية.