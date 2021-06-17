«كلية الملك خالد العسكرية» تعلن نتائج الترشيح الأولي لحملة الشهادة الجامعية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أعلنت كلية الملك خالد العسكرية مُمثلة في لجنة القبول والتسجيل نتائج الترشيح الأولي لحملة الشهادة الجامعية. وأوضحت كلية الملك خالد العسكرية، أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة عن طريق البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي :هنا. وكانت لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني فتح باب القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي 1443هـ لحملة الشهادة الجامعية، وذلك وفقاً للعديد من الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين.

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