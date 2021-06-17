شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة التستر»: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تنتهي بعد 67 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

جدد المركز الوطني لمكافحة التستر التجاري، اليوم الخميس، التذكير بأنه متبق 67 يوما على انتهاء فترة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.

ودعا مركز مكافحة التستر، عبر توتير، إلى المبادرة بالتقديم على طلب الإعفاء من العقوبات، وتصحيح أوضاع النشاط التجاري قبل انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع في 23 أغسطس 2021م.

وأشار المركز الوطني لمكافحة التستر التجاري، إلى أنه يتم تقديم الطلبات من خلال (الرابط).