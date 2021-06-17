"أنصار الله" تتوعد السعودية بـ"رد قادم قاس ومزلزل"

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Jon Gambrell

وقال الأسد في تصريحات مع "وكالة المعلومة" العراقية، إن "ردنا سيكون قاسيا ومزلزلا على النظام السعودي إذا لم يغادر المحتل كامل تراب اليمن والتزم بعدم التدخل في شؤوننا الداخلية وعولجت الملفات المتعلقة بالحرب".

وأضاف أن "انسحاب العدو سيقابل ذلك بتعاط ايجابي وفاعل من قيادتنا وجيشنا ولجاننا وبخلافه فإن القادم على النظام السعودي ومن يقف خلفه مؤلم"، مشيرا إلى أن "الشعب اليمني قادر على إنهاء العدو عن الوجود وهو محور الرد".

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد في أواخر 2014.

وأودى الصراع المستمر في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.