شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسمح بدخول الأجانب الحاصلين على جرعتى لقاح كورونا اعتبارا من أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم اليوم الخميس إن مجلس الوزراء الكويتي اعتمد عددا من القرارات الخاصة بالسفر إلى خارج البالد للمواطنين ودخول غير الكويتيين إلى البالد وكذلك فيما يتعلق بالسماح للحاصلين على اللقاح بدخول المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي والأندية الصحية والصالونات، وأضاف المزرم في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي إن المجلس قرر الأتى بحسب وكالة الأنباء الكويتية:

1 -عدم السماح بالسفر إلى خارج البالد للمواطنين ما لم يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت ويستثنى من ذلك الفئات التالية:

أ- الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم.

ب- المواطنين الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة ألسباب صحية.

ج- الحوامل شريطة حصولهم على شهادة إثبات الحمل معتمدة من وزارة الصحة.

وأشار إلى أن هذا القرار يسري اعتبارا من 1 أغسطس 2021.

2 -السماح لغير الكويتيين بالدخول إلى البالد شريطة حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمعتمد لدى دولة الكويت والمنتج من شركات فايزر - استرازينكا - موديرنا أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة جونسون أند جونسون وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2021 شريطة إجراء فحصي (pcr )األول قبل الوصول ب 72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا والأخر خلال فترة الحجر المنزلي الممتدة لسبعة أيام بعد الوصول.

وأضاف أنه يمكن إنهاء الحجر قبل ذلك في حال ظهور نتيجة فحص pcr، وتؤكد الخلو من الإصابة بالفيروس أثناء فترة الحجر.

ثانيا: السماح للحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والفئات المعفاة من تلقي اللقاح بالدخول إلى الأماكن التالية:

1 -المطاعم والمقاهي ويسمح لغير المحصنين فقط استلام الطلبات.

2 -الأندية الصحية

3 -الصالونات.

4 -المجمعات التجارية الكبرى التي تزيد مساحتها عن (6000 )متر مربع.

وأوضح أن هذا القرار يسري اعتبارا من يوم الأحد الموافق 27 يونيو الحالي.

ثالثا: إمكانية استخدام إحدى التطبيقين )هويتي( أومناعة )(Immune )وذلك إثبات التحصين لمتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمتعافين من اإلصابة بالفيروس وفق شروط وزارة الصحة.

رابعا: 1 -التعميم على كافة الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمراجعين بالالتزام بإستقبال المراجعين من خلال منصة (متى) المركزية لمواعيد المراجعين وذلك لضمان االلتزام باالشتراطات الصحية السيما التباعد الجسدي.

2 -تكليف ديوان الخدمة المدنية بدراسة آلية تطبيق نظام الدوامين (صباحي-مسائي) لكافة الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمراجعين وموافاة اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا بما تنتهي إليه الدراسة وذلك خلال أسبوع.