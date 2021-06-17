شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إعلام الجزائر لليوم السابع: مصر تدير ملف فلسطين بحكمة ودورها بغزة محورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمار بلحيمر وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة الجزائرية، على محورية الدور المصرى فى غزة، قائلاً إن القاهرة لعبت دوراً جوهرياً للوصول إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف بلحيمر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مصر نجحت فى تحقيق التوافق بين حل المعادلة الصعبة يإبعاد المخاطر عن الفلسطينيين بوقف إطلاق النار من جهة ، ومن جهة ثانية تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لتلبية حاجات الشعب الفلسطينى، وهذه عبقرية الدور المصرى فى أزمة غزة.

وأشاد بلحيمر بحكمة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إدارة أزمة فلسطين، مشددا على أهمية الإجماع العربى على دعم القضية والحقوق العادلة للشعب الفلسطينى.

وتعليقا على الدور الإعلامى فى تغطية أحداث غزة ، وزيارة وفد من التليفزيون المصرى للأراضى الفلسطينية، قال: "كان دور فعال ومشرف ليس للشعب المصرى فقط بل للشعوب العربية، التى طالما وقفت مع القضية الفلسطينية بدون شرط".

وطالب بتوحيد الصفوف العربية خلف السلطة الفلسطينية ودعمها بدون شروط وتزويدها بجميع أنواع الدعم حتى نسترجع حقوق الشعب الفلسطينى والدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

ويزور الدكتور عمار بلحيمر القاهرة على رأس وفد دبلوماسى رفيع فى إطار المشاركة فى الدورة الـ51 لمجلس وزراء الإعلام العرب والتى عقدت بمقر الجامعة العربية فى القاهرة أمس.