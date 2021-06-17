شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل فى أحد المواقف التابعة لمطار بيروت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلع حريق كبير فى أحد المواقف التابعة لمطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت، بحسب ما أظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بحسب " روسيا اليوم".

وأفادت المعلومات الأولية بأن الحريق نتج عن تخزين جالونات بنزين في احدى السيارات. وقد امتدت النيران إلى 3 سيارات مجاورة، وغطى الدخان الأسود السماء.

وتوجهت سيارات الدفاع المدني وفوج إطفاء المطار إلى مكان الحادث، وأخمدوا الحريق.