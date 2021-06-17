الدبيبة يطالب النواب الليبى بسرعة اعتماد مشروع الميزانية ومراعاة الشعب

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، مجلس النواب الليبى إلى ضرورة التصديق على مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2021، مطالبا بضرورة مراعاة معاناة الشعب.

ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن الدبيبة قوله فى كلمة خلال لقاء مع لجنة المالية بمجلس النواب، إن الحكومة تستمع إلى مظاهرات الشعب ومطالبه، وهى كلها مطالب مشروعة وحقيقية.

ودعا النواب إلى ضرورة أن يروا بعين الشعب وعين الحكومة، وأن يراعوا الشعب في الميزانية، وطمأنهم بأن الحكومة ستنفذ بجزء من الميزانية المقررة كل ما تستطيع تنفيذه وستترك الباقى وتحافظ عليه.