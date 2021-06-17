اوكرانيا ومقدونيا لقاء الجريحين

الكويت - هبة التوبجي - يستضيف منتخب أوكرانيا نظيره مقدونيا الشمالية، في افتتاح مباريات اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة أمم أوروبا، التي ستقام على ملعب “ناسيونال أرينا” في رومانيا.

يأمل المنتخبين في خطف الفوز الأول، وحصد الثلاث نقاط، لضمان المنافسة على حصد البطاقة الثانية، قبل ضياع حلم التأهل إلى دور الـ16.

ويحلم المدير الفني لمنتخب أوكرانيا، أندريه شيفتشينكو، بتحقيق فوز مهم وتاريخي على الضيوف، وحصد أول 3 نقاط في مشوار البطولة، بعد أداء بطولي انتهت بخسارة في الدقائق الأخيرة أمام هولندا، غير أن المدرب يأمل فى تحقيق المفاجأة، والفوز على النمسا في الجولة الأخيرة لضمان التأهل.

بينما يسعى مدرب مقدونيا الشمالية، إيغور أنغيلوفسكي، بتحقيق مفاجأة كبيرة وفوز تاريخي على أوكرانيا، للحفاظ على اماله فى البقاء ضمن منافسات البطولة القارية.

ويعتبر هذا لقاء الجريحين، حيث خسر الفريقين في مبارياتي الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

أما منتخب مقدونيا فهو من أضعف المنتخبات في تلك المجموعة، فقد تلقي الخسارة في مباراة الافتتاح ضد منتخب النمسا 3-1، ويكافح في المباراة الصعبة.