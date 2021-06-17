بلجيكا أمل الدنمارك للتأهل لدور الـ 16 من يورو2020

الكويت - هبة التوبجي - يصطدم منتخب الدنمارك بنظيره المنتخب البلجيكي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية، على ملعب باركن بالعاصمة كوبنهاغن.

يتصدر منتخب بلجيكا جدول ترتيب المجموعة الثانية، بعد نهاية مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للمجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، بعدما حقق “الشياطين الحمر” الفوز على روسيا بالفوز 3-0.

فيما خطفت فنلندا فوزاً تاريخياً وغير متوقع من الدنمارك 1-0، في الجولة الأولى في اللقاء الشهير، فور سقوط كريستان إريكسن المفاجئ، وإنقاذه بمعجزة طبية، قبل توقف المباراة ثم لعبها بعدها بساعتين، والتي انتهت بخسارة الدنمارك.

ويعول المنتخب الدنماركي على ضرورة الفوز على بلجيكا، أو التعادل على الأقل، لضمان المنافسة على البطاقة الثانية، عندما يواجه روسيا في الجولة الأخيرة، حيث يعتبر لقاء اليوم الفرصة الاخيرة، والخسارة تعني خروجه مبكراً من البطولة.