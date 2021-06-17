وزير المالية السوداني: التطبيع مع إسرائيل ساهم في تحسين أوضاعنا الاقتصادية

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Hannibal Hanschke

وأشار إبراهيم، في حديث مع "قناة الجزيرة" القطرية، إلى أن وجود بلاده في هذه القائمة كان حاجزا منيعا ضد أي تطبيع مع المؤسسات المالية الدولية، موضحا أنه لا يمكنه القول أن نتيجة تطبيع العلاقات مع إسرائيل كانت صفرية.

وشدد على أن هذه الخطوة ساهمت كثيرا في تحسين أوضاع السودان الاقتصادية إذ أنه سيتلقى الشهر المقبل ملياري دولار من البنك الدولي بالإضافة إلى أموال من جهات أخرى واستثمارات قادمة من الخارج.

يشار إلى أن السودان وإسرائيل قد أعلنا في الثالث والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن توقيع اتفاق سلام بينهما، برعاية أمريكية، فيما أجاز مجلس الوزراء الانتقالي في السودان، خلال اجتماع دوري، في 6 أبريل/ نيسان الجاري، مشروع قانون لإلغاء مقاطعة إسرائيل، معمول به منذ العام 1958.