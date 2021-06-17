وزير المالية السوداني: التطبيع مع إسرائيل ساهم في تحسين أوضاعنا الاقتصادية

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Hannibal Hanschke
وشدد على أن هذه الخطوة ساهمت كثيرا في تحسين أوضاع السودان الاقتصادية إذ أنه سيتلقى الشهر المقبل ملياري دولار من البنك الدولي بالإضافة إلى أموال من جهات أخرى واستثمارات قادمة من الخارج.
يشار إلى أن السودان وإسرائيل قد أعلنا في الثالث والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن توقيع اتفاق سلام بينهما، برعاية أمريكية، فيما أجاز مجلس الوزراء الانتقالي في السودان، خلال اجتماع دوري، في 6 أبريل/ نيسان الجاري، مشروع قانون لإلغاء مقاطعة إسرائيل، معمول به منذ العام 1958.