الدبيبة وعباس كامل ينسقان لزيارة ليبية إلى مصر لاستكمال الاتفاقات بين البلدين

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب المكتب الإعلامي للدبيبة: "التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، بديوان رئاسة الوزراء مع رئيس المخابرات بجمهورية مصر العربية اللواء عباس كامل والوفد الوزاري المرافق له بحضور رئيس المخابرات اللواء حسين العائب ووزير الداخلية خالد مازن ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة".

وأطلع عباس كامل، وفقا للبيان الليبي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية "على نتائج زيارة الوفد المصري لطرابلس في مايو الماضي، وآلية التنسيق بشأن تفعيل كافة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين الشقيقين".

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى الدور الإيجابي لمصر لتعزيز المصالحة بين الأطراف الليبية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتم خلال اللقاء التنسيق لزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى جمهورية مصر العربية لتفعيل اللجنة المشتركة العليا الليبية المصرية واستكمال ما تم الاتفاق عليه في جميع المجالات.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أعلن الاتفاق مع مصر على إعادة فتح السفارة والقنصلية المصرية في ليبيا بعد عيد الفطر، لافتًا إلى أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع مصر في مجالات عدة، فيما وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتسخير الإمكانات المصرية وكل المساعدات الممكنة إلى ليبيا.