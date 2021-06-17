شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يرحب بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزارى لمجلس التعاون الخليجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزارى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فى دورته الـ 148، المنعقد فى العاصمة السعودية الرياض.

وثمنت الوزارة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم- الدعم السياسي والاقتصادي الذي يقدمه مجلس التعاون الخليجى لليمن وتلبية الاحتياجات التنموية والتعافى الاقتصادى والدفع بعجلة التنمية وإعادة الإعمار، مؤكدة أهمية مواصلة الجهود من أجل تعزيز العلاقات اليمنية - الخليجية والارتقاء بها دوما.

وأعربت الوزارة عن الشكر والامتنان لمواقف الأشقاء فى دول مجلس التعاون الخليجي؛ لدعمهم وتضامنهم مع اليمنية وشرعيتها الدستورية وحرصهم على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه ودعم الجهود الرامية لإحلال السلام وعودة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.