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اليمن يرحب بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزارى لمجلس التعاون الخليجى

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القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزارى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فى دورته الـ 148، المنعقد فى العاصمة الرياض.

وثمنت الوزارة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم- الدعم السياسي والاقتصادي الذي يقدمه مجلس التعاون الخليجى لليمن وتلبية الاحتياجات التنموية والتعافى الاقتصادى والدفع بعجلة التنمية وإعادة الإعمار، مؤكدة أهمية مواصلة الجهود من أجل تعزيز العلاقات اليمنية - الخليجية والارتقاء بها دوما.

وأعربت الوزارة عن الشكر والامتنان لمواقف الأشقاء فى دول ؛ لدعمهم وتضامنهم مع اليمنية وشرعيتها الدستورية وحرصهم على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه ودعم الجهود الرامية لإحلال السلام وعودة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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