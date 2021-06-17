شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية لطائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط. كما أكد التحالف على إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية. وأوضح أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

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