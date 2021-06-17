القبض على وافديْن امتهنا استدراج سائقي الأجرة وسرقتهم بجدة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على وافدين من الجنسية اليمنية مخالفين لنظام أمن الحدود. وأوضحت الأجهزة الأمنية أن الوافدين تورطا في ارتكاب 7 حوادث جنائية بمواقع مختلفة في محافظة جدة بذات النمط والسلوك الإجرامي المتمثل في استدراج سائقي الأجرة وسرقة ما بحوزتهم من متعلقات شخصية ومبالغ مالية تقدر بنحو 30 ألف ريال. وبسماع أقوالهما أقرا بما نسب إليهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهما لفرع النيابة العامة.

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