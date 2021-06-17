شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» توضح أبسط حقوق المستهلك عند شراء قطع غيار السيارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : كشفت وزراة التجارة، عن أبسط حقوق المستهلك عند شراء قطع غيار السيارة، وذلك عبر دليل حقوق المستهلك. وأوضحت التجارة أن هذه الحقوق تتمثل في: – حصولك مباشرة على قطع الغيار ذات الطلب المستمر. – حصولك على قطع الغيار ذات الطلب النادر خلال 14 يوماً. – الاتفاق بورقة موثقة على مدة تسليم لقطع الغيار التي تصنع خصيصاً لك. – يحق لك الاحتفاظ بقطع الغيار المستبدلة من السيارة شرط ألا تكون ضارة بالبيئة. – الحصول على وثيقة مستقلة لمدة وأحكام ضمان قطع الغيار بما يتفق مع سياسة المنتج. وللمزيد من المعلومات يمكن تحميل الدليل الإرشادي عبر الرابط التالي :هنا.

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