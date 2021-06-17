- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ارتكبوا 41 جريمة.. ضبط عصابة امتهنت سرقة الكابلات النحاسية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيمين من الجنسية الهندية وآخر من الجنسية السريلانكية، في العقد الخامس من العمر، ارتكبوا 41 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي.
وبين أن الجرائم تمثلت في سرقة قواطع كهربائية وكابلات نحاسية من مواقع متفرقة بمدينة الرياض، باستخدام مركبات مسروقة، حيث بلغت قيمة المسروقات 738,400 ريال، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتكبوا 41 جريمة.. ضبط عصابة امتهنت سرقة الكابلات النحاسية بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.