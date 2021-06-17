شكرا لقرائتكم خبر عن ارتكبوا 41 جريمة.. ضبط عصابة امتهنت سرقة الكابلات النحاسية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيمين من الجنسية الهندية وآخر من الجنسية السريلانكية، في العقد الخامس من العمر، ارتكبوا 41 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وبين أن الجرائم تمثلت في سرقة قواطع كهربائية وكابلات نحاسية من مواقع متفرقة بمدينة الرياض، باستخدام مركبات مسروقة، حيث بلغت قيمة المسروقات 738,400 ريال، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.