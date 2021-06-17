جريمة تهز الأردن.. مقتل طالبة على يد والدها .. فما السر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أثار مقتل الطالبة الأردنية، رانيا العبادي، على يد والدها بسبب انخفاض علاماتها بإحدى الفحوصات، الرأي العام الأردني والعربي.



وتصدر وسم "رانيا العبادي" مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، الأربعاء، إذ استنكر الكثيرون هذه الجريمة المروعة، وعبروا عن غضبهم منها.

وقالت وسائل إعلام أردنية إن رانيا، الطالبة في كلية السلط للعلوم الإنسانية، التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، قُتلت على يد والدها بسبب انخفاض علاماتها بإحدى الفحوصات.

وذكرت تقارير أن رانيا توفيت جرّاء الضرب المبرح من والدها، إلى جانب مشاركة والدتها وخالتها، اللتان كانتا تغطيان فمها كي لا تصرخ، عقاباً لها لتحصيلها المنخفض في الجامعة.

ووجّه مدعي عام الجنايات الكبرى، للأب تهمة القتل المقترن مع تعذيب المقتولة بشراسة، مقرراً توقيفه على ذمة القضية 15 يوماً قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل، وفقاً لموقع "رؤيا" الإخباري الأردني.

وذكر الموقع أن الضحية هي فتاة جامعية بالسنة الدراسية الأولى، وتدرس في الجامعة على حساب منحة دراسية، وفي يوم الجريمة كان والدها قد عرف أن ابنته حصلت على معدل علامات متدني وأن ابنته قد تخسر تلك المنحة.

وتعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع القتيلة، حيث طالبوا بإنزال أشد العقوبات على الوالد الذي ارتكب جريمة لسبب غير منطقي، وفقاً لهم.

فيما دعا مغردون في الأردن على "تويتر"، لتغليظ العقوبات المفروضة على مرتكبي الجرائم في حق النساء.