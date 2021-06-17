طليقة جيف بيزوس تتبرع بـ 2.74 مليار دولار للعمل الخيري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت ماكنزي سكوت طليقة مؤسس مجموعة أمازون أغنى رجل في العالم جيف بيزوس الثلاثاء تبرعها بـ 2.74 مليار دولار لـ 286 جهة، بينها جمعيات فنية، وجماعات مناهضة للعنصرية.



وتعهدت سكوت 51 عاماً بالتبرع لأعمال خيرية بنصف ثروتها التي قدرتها مجلة "فوربز" بحوالى 60 مليار دولار، المتأتية من طلاقها من بيزوس خاصةً.

وتزوجت سكوت في مارس (آذار) الماضي أستاذ العلوم في مدرسة ليكسايد الخاصة في سياتل، دان جيويت.

وفي مقال نُشر منصة "ميديوم"، كتبت ماكنزي سكوت "أنا ودان ومجموعة من الباحثين والإداريين والمستشارين نحاول التبرع بثروة وفرتها أنظمة يجب تعديلها".

وأضافت "يحدونا اقتناع متواضع بأن من الأفضل ألا تتركز ثروة غير متكافئة في أيدي قلة من الناس"، مشيرة إلى أن الأموال يمكن أن تستخدم بشكل أفضل من المنظمات التي ستتبرع لها.

وسبق لسكوت أن كشفت قبل هذا الإعلان تبرعات فاقت 6 مليارات دولار، مبرزةً الحاجة إلى مساعدة الأكثر تضرراً من التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، والحدّ من التوزيع غير المتكافئ للثروات.

وتشمل قائمة الجهات التي ستستفيد من التبرع الأحدث لسكوت مسرح "أبولو ثياتر" في نيويورك، وصندوق أمريكي لحماية الأطفال "شيلدرن ديفانس فاند"، وأقساماً جامعية في كاليفورنيا، وفلوريدا، وتكساس، وإلينوي، إضافة إلى مجموعات تعمل لتحقيق العدالة الاجتماعية.