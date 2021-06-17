شكرا لقرائتكم خبر عن "وفا": استشهاد فلسطينى وإصابة آخرين و147 مستوطنا يقتحمون ساحات الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد فلسطيني يبلغ من العمر ، 16 عاما، من بلدة (بيتا) جنوب نابلس، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جبل صبيح، كما أصيب أربعة شبان بالرصاص، واعتقل آخران خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الاسرائيلي عقب اقتحامها بلدة كفردان ومدينة جنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الشهيد كان قد أصيب، أمس، بجروح وصفت بالخطيرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.

في سياق آخر، أشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن 147 مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي على شكل مجموعات، عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية.