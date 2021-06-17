شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على المواد التي تستوجب الإقرار الجمركي عند مغادرة المملكة أو القدوم إليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن هناك ستة مواد تستوجب الإقرار الجمركي، عند مغادرة المملكة أو القدوم إليها، ومنها المجوهرات والسجائر والهدايا والسلع الممنوعة.

وذكرت هيئة الزكاة والضريبة –عبر تويتر- أن المواد المستوجبة للإقرار الجمركي تشمل التالي:

ـ المبالغ المالية أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها بقيمة 60 ألف ريال فأكثر.

ـ المشتريات الشخصية والهدايا الواردة التي تزيد قيمتها على ثلاثة آلاف ريال.

ـ المجوهرات بقيمة 60 ألف ريال فأكثر.

ـ سلع ممنوعة أو مقيدة في المملكة.

ـ أكثر من 200 سيجارة أو أكثر من 20 سيجار.

ـ البضائع بكميات تجارية.

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة إلى أن هناك طريقتين للإقرار، إما عن طريق التطبيق و أما عن طريق الموقع الإلكتروني.

ولمعرفة المزيد من المعلومات حول الإقرار ، يمكن زيارة الرابط التالي :هنا.