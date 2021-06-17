شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على المواد التي تستوجب الإقرار الجمركي عند مغادرة المملكة أو القدوم إليها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن هناك ستة مواد تستوجب الإقرار الجمركي، عند مغادرة المملكة أو القدوم إليها، ومنها المجوهرات والسجائر والهدايا والسلع الممنوعة.
وذكرت هيئة الزكاة والضريبة –عبر تويتر- أن المواد المستوجبة للإقرار الجمركي تشمل التالي:
ـ المبالغ المالية أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها بقيمة 60 ألف ريال فأكثر.
ـ المشتريات الشخصية والهدايا الواردة التي تزيد قيمتها على ثلاثة آلاف ريال.
ـ المجوهرات بقيمة 60 ألف ريال فأكثر.
ـ سلع ممنوعة أو مقيدة في المملكة.
ـ أكثر من 200 سيجارة أو أكثر من 20 سيجار.
ـ البضائع بكميات تجارية.
وأشارت هيئة الزكاة والضريبة إلى أن هناك طريقتين للإقرار، إما عن طريق التطبيق و أما عن طريق الموقع الإلكتروني.
ولمعرفة المزيد من المعلومات حول الإقرار ، يمكن زيارة الرابط التالي :هنا.
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