شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تحسم الجدل بشأن احتساب البدلات ضمن أجر الإجازة السنوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حسمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الجدل بشأن احتساب جميع البدلات ضمن أجر الإجازات السنوية.

وأكدت الوزارة أن احتساب أجر الإجازة السنوية يتم وفقًا للأجر الفعلي شامل جميع البدلات. جاء ذلك ردا على استفسار لأحد المستفيدين قال فيه: “هل يتم احتساب بدل المواصلات في تصفية الإجازة السنوية أو فقط الأجر الأساسي وبدل السكن؟”.

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «تحتسب أجر الإجازة السنوية وفقا للأجر الفعلي شاملًا جميع البدلات وذلك وفقًا لتعريف الأجر في المادة 2 من نظام العمل».

ساعات العمل

بينما قال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية بخصوص ساعات العمل الفعلية: «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من (8) ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من (48) ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على (6) ساعات في اليوم، أو (36) ساعة في الأسبوع».

وأضاف: «تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة أو الصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد، لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سيطرة صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل».