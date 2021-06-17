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التحام مركبة "شنتشو-12" المأهولة بمحطة الفضاء الصينية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحام مركبة "شنتشو-12" المأهولة بمحطة الفضاء الصينية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

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التحمت مركبة الفضاء المأهولة "شنتشو-12" بنجاح مع الوحدة "تيانخه"، الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية، الخميس.

 

وتمت عملية الالتحام بشكل آلي بالكامل، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الصينية.

 

وأقلع 3 رواد فضاء صينيين، الخميس، في أول رحلة مأهولة باتجاه "القصر السماوي" محطة الفضاء التي تبنيها بكين في مواجهة محطة الفضاء الدولية.

 

وهذه أول رحلة مأهولة للصين منذ 5 سنوات تقريباً، ويتوقع أن يبقى رواد الفضاء الثلاثة، 3 أشهر في المدار وهي فترة قياسية للعملاق الآسيوي.

 

يشار إلى أن المحطة قيد الإنشاء فيما من المقرر ربط وحدتين أخريين بها قبل الانتهاء منها في 2022.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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