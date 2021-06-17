- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحام مركبة "شنتشو-12" المأهولة بمحطة الفضاء الصينية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
التحمت مركبة الفضاء المأهولة "شنتشو-12" بنجاح مع الوحدة "تيانخه"، الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية، الخميس.
وتمت عملية الالتحام بشكل آلي بالكامل، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الصينية.
وأقلع 3 رواد فضاء صينيين، الخميس، في أول رحلة مأهولة باتجاه "القصر السماوي" محطة الفضاء التي تبنيها بكين في مواجهة محطة الفضاء الدولية.
وهذه أول رحلة مأهولة للصين منذ 5 سنوات تقريباً، ويتوقع أن يبقى رواد الفضاء الثلاثة، 3 أشهر في المدار وهي فترة قياسية للعملاق الآسيوي.
يشار إلى أن المحطة قيد الإنشاء فيما من المقرر ربط وحدتين أخريين بها قبل الانتهاء منها في 2022.