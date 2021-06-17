التحام مركبة "شنتشو-12" المأهولة بمحطة الفضاء الصينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

التحمت مركبة الفضاء المأهولة "شنتشو-12" بنجاح مع الوحدة "تيانخه"، الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية، الخميس.



وتمت عملية الالتحام بشكل آلي بالكامل، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الصينية.

وأقلع 3 رواد فضاء صينيين، الخميس، في أول رحلة مأهولة باتجاه "القصر السماوي" محطة الفضاء التي تبنيها بكين في مواجهة محطة الفضاء الدولية.

وهذه أول رحلة مأهولة للصين منذ 5 سنوات تقريباً، ويتوقع أن يبقى رواد الفضاء الثلاثة، 3 أشهر في المدار وهي فترة قياسية للعملاق الآسيوي.

يشار إلى أن المحطة قيد الإنشاء فيما من المقرر ربط وحدتين أخريين بها قبل الانتهاء منها في 2022.