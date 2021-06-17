أمير قطر يعين وزيرا جديدا للعدل في تغيير حكومي محدود

دبي - محمود عبدالرازق - الدوحة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الخميس، أن المرسوم نص على "تعيين مسعود بن محمد العامر وزيرا للعدل".

© AFP 2021 / EDUARDO SOTERAS

كما شمل المرسوم تعيين وزير العدل السابق عيسى بن سعد الجفالي في منصب النائب، وإسناد مهام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى وزير البلدية والبيئة عبد الله بن العزيز بن تركي السبيعي.

وفي وقت سابق، أشاد وكيل وزارة المال القطري، سعود بن عبد الله العطية، باقتصاد بلاده، مشيرا إلى أن قطر تعد الوحيدة في المنطقة التي حققت فائضا في ميزانيتها للعام الجاري في ظل انتشار جائحة كورونا.

وقال العطية إن الاقتصاد القطري يشهد تعافيا ملحوظا بعد جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاد العالمي، وذلك بفضل إجراءات اتخذتها قطر لدعم الشركات والمؤسسات القطرية.

وأكد، في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، أن التوقعات تفيد بارتفاع نمو الناتج المحلي خلال العام بنسبة تقترب من 3%.

وقال العطية: "مع بداية الجائحة، بادرت الدولة بتخصيص حزمة تحفيز للقطاع الخاص بقيمة 20 مليار دولار تم تقديمها في شكل دعم مباشر وغير مباشر. ساعد الدعم المباشر في تحسين السيولة في القطاع المصرفي، وجاء الدعم غير المباشر في شكل تمويلات بنكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعفاءات ضريبية، وجمركية، وعلى فواتير الخدمات".