شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تكتل إحياء ليبيا يبحث مع المبعوث الفرنسي إجراء الانتخابات وإخراج المرتزقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس تكتل إحياء ليبيا من بنغازي، الأربعاء، مع المبعوث الخاص الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، الترتيبات الجارية لمؤتمر "برلين – 2"، وإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والتشريعية في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل.

وأكد تكتل إحياء ليبيا في بيان له، الخميس، أن المشاورات تطرقت لأهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية.

كانت الأمم المتحدة قد أكدت أن مؤتمر برلين حول ليبيا المزمع عقده في 23 يونيو، سيتمحور حول انسحاب ‏القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد وكذلك اتخاذ خطوات نحو إعادة توحيد المؤسسات الليبية ‏الرئيسة.‏

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي، أن ‏الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيشارك في المؤتمر عبر تقنية الفيديو، وأما مبعوثه ‏الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) يان كوبيش، فسيتوجه بنفسه إلى ‏هناك.‏

وأفاد دوجاريك، أن المؤتمر سيكون فرصة مهمة للجمع بين المجتمع الدولي لتقييم الوضع الحالي في ‏ليبيا، وتقديم الدعم لليبيين فيما يتعلق بالإعداد لإجراء الانتخابات الوطنية المقرر عقدها في 24 ‏ديسمبر من هذا العام.‏