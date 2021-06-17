شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» لسكان جازان: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة حتى الـ8مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الدائر بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.