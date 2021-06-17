شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مواطن يكشف قصة استعادته حاسة السمع وهو في سن الخامسة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

روى مواطن تفاصيل قصة غيرت حياته في سن الخمس سنوات، وكيف عادت إليه حاسة السمع بعد إجرائه عملية جراحية.

وظهر الشاب فهد البكر، في مقطع فيديو وهو يبكي بشدة حينما كان عمره خمس سنوات، بعد سماعه الأصوات لأول مرة في حياته.

وقال الشاب البكر وفقاً لقناة “العربية”، إنه أصيب في عمر الـ10 أشهر بالحمى الشوكية والتي فقد على إثرها حاسة السمع، قبل أن يجري عملية زراعة قوقعة في عمر الخمس سنوات.

ولفت إلى أن أسرته وقفت بجواره حتى حصل على شهادة البكالوريوس، مشيراً إلى أنه لا يوجد مستحيل طالما تمتع الإنسان بالعزيمة والثقة بالنفس.