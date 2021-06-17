عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

في حدث نادر لا يتكرر في العمر مرتين، كشفت وسائل إعلام إنجليزية رصد نسر مصري مفترس نادر في جزر سيلي، للمرة الأولى خلال أكثر من 150 عاما.



ورصد النسر المصري المفترس ذو الوجه الأصفر، الإثنين، في تريسكو الواقعة بكورنوال بالمملكة المتحدة، وهو على شجرة صنوبر.

وتعد هذه المرة الأولى التي يرصد فيها الطائر في المملكة المتحدة منذ أكثر من 150 سنة، والمرة الثالثة في التاريخ كله، حيث كان الظهوران السابقان في عامي 1825 و1868، حسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن قائد مجموعة استكشاف الطيور في جزيرة تريسكو، ويل واجستاف، والذي تمكّن من تصوير الطائر نادر الظهور، قوله: "كنا محظوظين بهذه المشاهد للطائر الذي لا يراه كثيرون، ويحظى باهتمام بالغ في مجتمع المهتمين بالطيور في المملكة المتحدة".

ومن جانبه، قال عالم البيئة في جامعة "إكستر" الإنجليزية، البروفيسور ستيوارت بيرهوب: "نتحقق من مشاهدة النسر النادرة، والذي يتواجد بشكل رئيسي في جنوبي أوروبا وشمالي إفريقيا وجنوب غرب آسيا".

وستخضع مشاهدة النسر المصري للتدقيق من قبل لجنة الطيور النادرة البريطانية، والتي سترفع تقريرا للجنة اتحاد علماء الطيور البريطانيين، والتي ستوثق ذلك الظهور.