"عمالقة الشرقية" شقيقان مصريان يدخلان جينيس بـ5 أرقام قياسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

نجح شقيقان مصريان، من محافظة الشرقية، في تحطيم 5 أرقام قياسية بموسوعة "جينيس".



وحققت هدى عبد الجواد (29 عاماً) ثلاثة أرقام قياسية وهي: أكبر يد لامرأة على قيد الحياة 24.3 سنتيمتر ليدها اليسرى، وأكبر قدم لامرأة على قيد الحياة 33.1 سنتيمتر في قدمها اليمنى، وأوسع مدى لذراعي امرأة على قيد الحياة بـ236.3 سنتيمتر.

أما الأخ الأكبر محمد (34 عاماً) فقد تمكّن من تسجيل رقمين قياسيين هما: أوسع مدى لذراعي رجل على قيد الحياة بـ250.3 سنتيمتر، وأعرض مدى ليد رجل على قيد الحياة بـ31.3 سنتيمتر عن يده اليسرى.

ويعاني كل منهما من خلل في الغدة النخامية، وهو ما يؤثر على نموهما ووزنهما وضغط الدم وغيرها من المشاكل الصحية، حسبما ذكرت صحف مصرية محلية.

ولا يستطيع محمد وهدى الدخول من الأبواب المعتادة أو ركوب السيارات العادية، فيما يعد المشي في الشارع مغامرة كبيرة بالنسبة لهما إذ تلاحقهما الأنظار، ويلتقط لهم المارة صوراً عن طريق الهواتف، وفقاً لموقع سجل "غينيس" للأرقام القياسية.

وأوضح الموقع أن الشقيقان يقومان بعد شراء الملابس بإطالتها، علماً أنه نمو محمد لا يزال مستمراً بنحو 3 إلى 4 سنتيمترات سنوياً.

وأعربت هدى عن أملها في أن تغير ألقاب "جينيس" للأرقام القياسية حياتها إلى الأبد، مضيفة: "لطالما حلمت دائماً أن ألبس كالنساء الأخريات ولكنني أتقبل نفسي الآن وأعيش برضى وقناعة".

وأشارت إلى أنه في سن الـ12 بدأ طولها يفوق نظيراتها داخل الفصل الدراسي، وبسبب قامتها الفارعة تخلت عن دراستها، ولكنها اليوم فخورة باعتراف "جينيس" بما حصلت عليه من أرقام عالمية، تجعلها من النساء الأكثر تميزاً حول العالم.

أما محمد، لم يتخلى عن فرصته في إتمام التعليم، حيث استطاع الحصول على شهادة في القراءات من الأزهر الشريف.