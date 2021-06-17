البحرين تعلن عن إجازة الاستخدام الطارئ لدواء "ريجن-كوف2" ضمن بروتوكولها العلاجي لفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت مملكة البحرين، الأربعاء، عن إجازة الاستخدام الطارئ لدواء "ريجن-كوف2" ضمن بروتوكولها العلاجي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين (NHRA) وافقت على دواء «ريجن-كوف2» (REGN-COV2) للاستخدام الطارئ من إنتاج شركة ريجينون بالتعاون مع شركة روش، لعلاج الأعراض الخفيفة إلى المعتدلة للحالات القائمة لفيروس كورونا (كوفيد-19).

ويحتوي دواء "ريجن-كوف2" على مزيج من مادتين يسمى «الأجسام المضادة أحادية النسيلة» والتي تم تصميمها لمنع الارتباط الفيروسي والدخول إلى الخلايا البشرية لتحييد الفيروس.

وحصل "ريجن-كوف2" أيضًا على موافقة الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج الأعراض الخفيفة إلى المعتدلة لفيروس كورونا لدى البالغين والمراهقين الذين لا تستدعي حالتهم الصحية تلقي العلاج والمتابعة بالمستشفى (12 عامًا فما فوق والذين يزنون ما لا يقل عن 40 كجم)، والمعرضين لخطر الإصابة بالأعراض الشديدة أو الحاجة إلى العلاج في المستشفى.

وتلقى الدواء أيضًا مراجعة إيجابية من وكالة الأدوية الأوروبية بعد تحليلها لجوانب الجودة والسلامة والفعالية للمزيج الجديد.

ويضاف هذا الدواء لقائمة الأدوية التي أجازتها مملكة البحرين للعلاج باستخدام تقنية الأجسام المضادة.