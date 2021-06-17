في أمريكا وأستراليا.. تعطل خدمات إلكترونية للبنوك والطيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تعرضت عدة مواقع إلكترونية لشركات الطيران بالولايات المتحدة والمصارف بأستراليا لانقطاع في خدماتها الإلكترونية صباح اليوم الخميس.



وتؤثر الانقطاعات على الخدمات الإلكترونية المقدمة من الشركات والمصارف بالإضافة أيضا إلى تطبيقاتها ومواقعها على الإنترنت.

ووفقًا لموقع التتبع داونديتيكتور Downdetector،فإن من بين المتأثرين بانقطاعات الخدمات الالكترونية شركات الطيران الأمريكية أميركان إيرلاينز وساوث وست إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز إلى جانب فيرجن أستراليا.

كما تم الإبلاغ عن مشكلات في مواقع العديد من البنوك الأسترالية، بما في ذلك ANZ و Westpac و St George و Commonwealth Bank، ومن غير الواضح ما إذا كانت الانقطاعات مرتبطة أم لا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسئولي بنك كومنولث أكبر مصرف استرالي قولهم: "نحن نتفهم أن بعض عملائنا يواجهون حاليا مشاكل في الوصول إلى خدماتنا.. هذه المسألة تؤثر على العديد من المؤسسات، بما في ذلك العديد من البنوك الكبرى".

وأعلنت المؤسسات المالية "ويستباك" و"ايه ان زد" و"ام إي بنك" عن مشاكل تطال تطبيقات الأجهزة المحمولة أو المنتجات المصرفية عبر الإنترنت.

وبدأت الأعطال قرابة الساعة 14,10 (05,10 ت غ) حسب الموقع الالكتروني "داونديتيكتور".

وكتب مصرف "ايه ان زد" الاسترالي لعملائه "في الوقت الحالي لا نعرف متى سيتم تصحيح الوضع. يرجى محاولة تسجيل الدخول خلال ساعة".

كما ذكرت شركة طيران فيرجن أستراليا في تغريدة أن موقعها الإلكتروني ومركز اتصال الضيوف قد تأثروا.

يأتي ذلك بعد يوم من إلغاء شركة ساوث ويست أيرلاينز الأمريكية ما يقرب من 300 رحلة وتأخير 562 رحلة بسبب مشكلة تقنية.

وقالت شبكة سي إن بي سي الأمريكية، أمس، إن شركة ساوث ويست تواجه أعطالا تقنية تسببت بإيقاف رحلاتها، مساء الإثنين، عبر الولايات المتحدة.

شركة الطيران التي يقع مقرها في مدينة دالاس في ولاية تكساس، أعلنت على تويتر إنها بصدد إصلاح مشاكل الكمبيوتر التي ضربت نظام الحجوزات لديها وأنها تعمل على حلها.

ونشر العديد من المسافرين العالقين شكاوى عبر الشبكات الاجتماعية وأن الشركة ترفض تأمين غرف فندقية لمن فاتتهم الرحلة وعلقوا في المطارات بزعم أن المشكلة خارجة عن إرادة الشركة وأنها لا تتحمل مسؤولية التأخير ولا إلغاء الرحلات.

وذكرت هيئة الطيران الفيدرالية على حسابها في تويتر أن شركة شركة ساوث ويست أوقفت أسطولها وهي بصدد حل مشكلة نظام الحجوزات لديها.