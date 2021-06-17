تنفيذا لتوجيه ملكي… ولي عهد الأردن يزور طفلة لبنانية في المستشفى

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أصدر توجيهات ملكية بعلاج الطفلة سهيلة كسار، في أحد المستشفيات الأردنية.

ولفتت الوكالة إلى أنه تم نقل الطفلة على متن طائرة إخلاء طبي تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، إثر إصابتها، بينما قام ولي العهد بزيارتها للاطمئنان على حالتها الصحية داخل المستشفى.

وقالت قناة "أو تي في" اللبنانية، إن عائلة الطفلة اللبنانية، التي تقيم في بلدة ببنين، شمالي لبنان، وجهت رسالة شكر إلى ملك الأردن بعدما أمر بعلاجها، مؤكدة أنه موقف إنساني للعاهل الأردني الذي يحب لبنان وشعبه.