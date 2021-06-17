مصر... لجنة إيراد نهر النيل في انعقاد دائم لمتابعة كميات المياه التي تصل إلى البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان لوزارة الموارد المائية والري، ترأس الوزير الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، وآليات إدارة وتوزيع المياه بما يحافظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه.

وأشار البيان إلى أن الوزير استعرض، خلال الاجتماع، إجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات الحالية والتي تتزامن مع بداية العام المائي القادم، بهدف تلبية كافة الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة المنتفعين.

وأعلن الوزير أن اللجنة في "حالة انعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة".

وأكد على ضرورة استمرار رفع حالة الاستنفار في جميع إدارات الوزارة في المحافظات لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، وجاهزية جميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ.