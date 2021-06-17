وزيران مصريان يشتريان سيارات كهربائية تنتجها بلادهم لأول مرة

دبي - محمود عبدالرازق - وكشف توفيق، خلال المؤتمر الصحفي عن إطلاق السيارة الكهربائية، المصنعة محليا، في حضور وزيري الكهرباء والصناعة والتجارة، وقال إنه سيشتري سيارة، كما أن وزير الكهرباء محمد شاكر سيشتري سيارة هو الآخر.

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ولفت الوزير إلى أن شركة "حسن علام" القابضة للمقاولات اشترت أول 20 سيارة سيتم إنتاجها عبر شركة النصر للسيارات E70.

ووقعت "النصر للسيارات" اتفاقيتين مع "دونغ فنغ" الصينية لإعادة تأهيل مصنع "النصر" وإنتاج أول سيارة كهربائية فى مصر، منذ عدة أشهر، لإنتاج 25 ألف مركبة سنويا اعتبارا من 2022، ترتفع إلى 53 ألفا بعد 3 سنوات.

وبحسب موقع "المال"، يمثل المشروع بداية الانطلاق لشركة النصر نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.

ومن المقرر أن تطرح السيارة "نصر E70"، للبيع ابتداءً من النصف الثاني 2022، بأسعار تتراوح ما بين 320 و370 ألف جنيه.

وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، توجيها رئاسيا العام الماضي، بتوطين صناعة السيارات الكهربائية في البلاد للانتقال من مرحلة التجميع.

واستعرض، وقتها، خلال اجتماع وزاري، الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها في مصر.

ووجّه السيسي بتحقيق الأهداف الرئيسية من الاستراتيجية، خاصةً توطين الصناعة، والانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة حديثة الجوانب بشكل شامل من تصنيع السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي، بما في ذلك الصناعات المغذية للمكونات.

وتسعى مصر إلى تعميق التصنيع المحلي، والتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم ومن أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا الصدد، وهو الأمر الذي سيدعم التحول التدريجي لاستخدام وسائل النقل التي تعتمد على الكهرباء والغاز الطبيعي، وذلك لمسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة.