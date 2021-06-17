شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقى: القمة الثلاثية مازالت قائمة ولم يحدد موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقى حسن ناظم، اليوم الخميس، أن القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر مازالت قائمة ولم يتم تحديد موعدها.

وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال ناظم إنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد القمة الثلاثية، إلا أن هذا لا يعني توقف الأعمال بين البلدان الثلاثة (العراق والاردن ومصر)"، مبيناً أن "القمة السابقة التي عقدت في عمان حددت مسارات للعمل الاقتصادي والثقافي".

وأضاف أن "هناك أعمالاً جارية على الأرض في المنطقة الحدودية بين العراق والأردن، وأيضاً هناك مفاوضات مهمة حول مسألة الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة"، مؤكداً أن "الأعمال جارية والقمة مازالت ولكن لم يتم تحديد موعدها".

وشددت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، على ضرورة اجراء دول المنطقة استثمارات في العراق، فيما أشارت إلى أن القمة الثلاثية المقرر عقدها في بغداد أُجلت ولم تلغَ.