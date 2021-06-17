شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ( الشرقية ، الرياض ، الحدود الشمالية ، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 45-18 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف في الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أجواء حارة

وتوقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني ‏ اليوم الخميس، أجواء حارة نهارا تميل للحرارة أول الليل معتدلة أخره ونشاط للرياح من متوسط لقوي على الشرقية والخليج وطريق الرياض الشرقية، ورياح مثيرة للأتربة متوسطة على الساحل الغربي.

كما توقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان.