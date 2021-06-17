عدوى الفطر الأخضر تؤثر على الرئتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت الهند أول حالة إصابة بعدوى "الفطر الأخضر" لدى أحد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



ونقلت "وكالة الأنباء الهندية" عن مصدر طبي في الهند قوله، إنه "تم تسجيل أول حالة إصابة بعدوى الفطر الأخضر لمتعافي فيروس كورونا المستجد في ولاية ماديا براديش".

وأوضح المصدر، أن "المصاب يبلغ من العمر 34 عامًا، أصيب بفيروس كورونا لمدة شهرين، قبل إصابته بنزيف في الأنف وحمى، والذي أثبتت الاختبارات إصابته بعد ذلك بعدوى الفطر الأخضر".

وقال رئيس أمراض الصدر في معهد سري أوروبيندو للعلوم الطبي الدكتور رافي دوسي، إن المريض لم يستجب للعلاج الذي يتلقاه، نظرا لأن 90% من رئتيه مصابة العدوى، وقد تم نقله جوا إلى مستشفى هندوجا في مومباي.

وأوضح أن الفطر الأخضر هو أحدث عدوى لداء الرشاشيات تحدث نتيجة نوع من العفن يصيب الجهاز التنفسي، وفي حالة المصاب الأول بالفطر الأخضر فقد أثر على رئتيه وكذلك الجيوب الأنفية التي أصيبت بالنزيف.

وأكد أن الفطريات الخضراء تختلف عن الفطر الأسود ولهذا طالب بالمزيد من البحث للتعرف على أعراضه، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا".

نظرًا لأن هذه هي الحالة الأولى على الأرجح لـ"الفطريات الخضراء"، يجري الأطباء بحثًا عميقًا لمعرفة ما إذا كان المزيد من مرضى كورونا الذين تعافوا وأصيبوا أيضًا بمرض فطري نادر.

يُعرف المرض أيضًا بالاسم العلمي، داء الرشاشيات، وتشمل أعراض الفطريات الخضراء نزيف الأنف والحمى الشديدة التي تم العثور عليها في المريض البالغ من العمر 34 عامًا بعد تعافيه من كورونا.