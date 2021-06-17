شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب ممطرة في السعودية وغائم جزئيا في الإمارات وحار بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج، لطقس اليوم الخميس حيث أشار المركز الوطنى للأرصاد فى المملكة العربية السعودية، أن الطقس فى المملكة اليوم سيكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة). في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ( الشرقية ، الرياض ، الحدود الشمالية ، مكة المكرمة المدينة المنور).

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى حارا خلال النهار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق ومغبر في وقت لاحق.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم مغبرا غائما جزئياً شرقاً نهاراً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الشمالية والشرقية.